Обложку самого дорогого издания FIFA 23 украсят Килиан Мбаппе и Сэм Керр
Поделиться
После череды слухов EA Sports наконец показала обложку максимального издания FIFA 23. На ней изображены нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе и австралийская футболистка Сэм Керр.
Две феноменальные силы в нападении. Одно окончательное ударное партнёрство.
Также EA анонсировала первый показ FIFA 23 — первый трейлер игры выйдет уже 20 июля в 19:00 мск. Все подробности о будущем футбольном симуляторе мы узнаем именно там. Что касается даты выхода, то все инсайдеры заявляют о привычном 30 сентября.
Ранее в Сети опубликовали подробности максимального издания. В него войдут в том числе ранний доступ к игре и множество бонусов для режима Ultimate Team. Со всеми подробностями можно ознакомиться в отдельном материале.
Комментарии
- 18 июля 2022
-
20:04
-
19:25
-
19:21
-
18:40
-
18:40
-
18:03
-
17:29
-
16:52
-
16:23
-
16:03
-
15:53
-
15:11
-
15:05
-
14:40
-
14:11
-
13:59
-
13:58
-
13:31
-
13:17
-
12:42
-
12:27
-
11:28
-
10:21
-
09:39
-
00:51
- 17 июля 2022
-
18:57
-
18:22
-
17:39
-
16:22
-
15:29
-
14:38
-
13:50
-
12:49
-
06:18
-
01:50
Партнерский контент