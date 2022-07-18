Обложку самого дорогого издания FIFA 23 украсят Килиан Мбаппе и Сэм Керр

После череды слухов EA Sports наконец показала обложку максимального издания FIFA 23. На ней изображены нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе и австралийская футболистка Сэм Керр.

Две феноменальные силы в нападении. Одно окончательное ударное партнёрство.

Также EA анонсировала первый показ FIFA 23 — первый трейлер игры выйдет уже 20 июля в 19:00 мск. Все подробности о будущем футбольном симуляторе мы узнаем именно там. Что касается даты выхода, то все инсайдеры заявляют о привычном 30 сентября.

Ранее в Сети опубликовали подробности максимального издания. В него войдут в том числе ранний доступ к игре и множество бонусов для режима Ultimate Team. Со всеми подробностями можно ознакомиться в отдельном материале.