«Нечто большее, чем просто симулятор кошки». Критики в восторге от игры про котика Stray

18 июля спало эмбарго на обзоры Stray — игры про путешествие милого котика в мире будущего. Критики сходятся во мнении, что игра однозначно удалась: на агрегаторе Metacritic средний балл проекта составляет 84/100 на основе 52 рецензий.

Помимо достаточно высокой средней оценки, некоторые издания оценили Stray на высший балл. Так, журналист Gaming Nexus называет игру обязательной покупкой для любителей кошек, при этом рассказывая и о других достоинствах проекта, включая интересные загадки.

Stray — это нечто большее, чем просто симулятор кошки. Это любовное письмо как кошкам, так и их владельцам. Это завораживающее зрелище от начала до конца: с душераздирающим повествованием и интересными кошачьими головоломками, которые заставят вас помяукать.

Автор издания VGC отмечает в том числе невероятный футуристичный мир, который запомнится игрокам надолго.

Stray — это мастер-класс по дизайну окружения с одним из самых увлекательных и детализированных игровых миров, которые мы когда-либо исследовали. Как и его главный герой, он не такой уж и большой, но то, что есть, останется с вами надолго. Незабываемо.

Издание Attack of the Fanboy, поставившее самую низкую оценку в 6/10, критикует игру за недостаточную идентичность. При этом журналист отмечает, что некоторые секции игры выполнены на очень высоком уровне.

Некоторые эпизоды Stray близки к совершенству: например, стелс-секции. Но игра слишком часто теряется в собственной идентичности и очень часто пытается быть тем, чем быть у неё не получается.

Stray выходит 19 июля на ПК, PS4 и PS5, а также в каталогах PS Plus Extra, PS Plus Deluxe и PS Plus Premium.