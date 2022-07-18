Вин Дизель отпраздновал 55-й день рождения с семьёй на съёмках «Форсажа 10»

Актёр Вин Дизель отметил 55-й день рождения на съёмках «Форсажа 10», которые проходят в Риме. Артист опубликовал кадры с поздравлениями и тортом с крестом и машиной.
Фото: Vin Diesel
Фото: Vin Diesel
Также появились фотографии со съёмочной площадки в Риме, которыми поделились СМИ на 14-ю неделю производства «Форсажа 10». На них можно заметить угрюмого Вина Дизеля в образе Доминика Торетто.
Фото: @Rome / MEGA
Фото: @Rome / MEGA
Фото: @Rome / MEGA
Фото: @Rome / MEGA
Фото: @Rome / MEGA
Съёмки «Форсажа 10» начались в апреле этого года. Через неделю после начала производства Джастин Лин, который работал над предыдущими фильмами, ушёл с поста режиссёра. Его место занял Луи Летерье, который известен по «Перевозчику» и «Невероятному Халку».
«Форсаж 10» разделят на два фильма. Премьера первого состоится 17 мая 2023 года, а второго — весной 2024-го.
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