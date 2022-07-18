Питер Динклэйдж сыграет в приквеле «Голодных игр»

Звезда «Игры престолов» Питер Динклэйдж сыграет одну из главных ролей в экранизации «Баллады о змеях и певчих птицах», приквеле «Голодных игр». Об этом сообщили в соцсетях франшизы.

Динклэйдж получил роль Каски Хайботтома, декана одной из академий Капитолия, в которых готовят участников Голодных игр. Вместе с ним в фильме сыграют Том Блит в роли молодого Кориолана Сноу и Рэйчел Зеглер, которая исполнит Люси Грей Бэйрд. Режиссёром снова выступит Френсис Лоуренс, который ставил предыдущие ленты франшизы.

События «Баллады о змеях и певчих птицах» происходят за 64 года до трилогии «Голодных игр». Сюжет расскажет о 18-летнем Кориолане Сноу, которому предстоит стать наставником Люси Грей Бэйрд. Премьера запланирована на ноябрь 2023 года.