Видео: как бы выглядела игра по сериалу «Во все тяжкие» в 2022 году

На канале Teaser Play появилось новое видео, в котором энтузиасты показали, как бы выглядела игра по культовому сериалу «Во все тяжкие».
В ролике авторы продемонстрировали игровой процесс с ездой по открытому миру, катсцены и другое. Ещё показали Уолтера Уайта и Джесси Пинкмана. По словам создателей ролика, они использовали технологии Lumen, Nanite and Metahuman. Последняя используется для создания лиц моделей.
Также стоит отметить, что работа не выглядит идеальной. Где-то видны графические огрехи и проблемы с анимацией, но в целом выглядит достойно.
В комментариях можно найти множество хвалебных отзывов о работе Teaser Play. Многие отметили, что действительно хотели бы получить игру по любимому сериалу. Есть и забавные комментарии с упоминанием GTA 6.
Геймеры ждут GTA 6, а настоящие мужчины ждут игру по «Во все тяжкие».
Я люблю «Во все тяжкие», но вряд ли бы из сериала получилась хорошая игра.
Возможно, когда-нибудь Teaser Play действительно займутся собственной игрой.
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