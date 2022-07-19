Видео: как бы выглядела игра по сериалу «Во все тяжкие» в 2022 году

На канале Teaser Play появилось новое видео, в котором энтузиасты показали, как бы выглядела игра по культовому сериалу «Во все тяжкие».

В ролике авторы продемонстрировали игровой процесс с ездой по открытому миру, катсцены и другое. Ещё показали Уолтера Уайта и Джесси Пинкмана. По словам создателей ролика, они использовали технологии Lumen, Nanite and Metahuman. Последняя используется для создания лиц моделей.

Также стоит отметить, что работа не выглядит идеальной. Где-то видны графические огрехи и проблемы с анимацией, но в целом выглядит достойно.

В комментариях можно найти множество хвалебных отзывов о работе Teaser Play. Многие отметили, что действительно хотели бы получить игру по любимому сериалу. Есть и забавные комментарии с упоминанием GTA 6.

Геймеры ждут GTA 6, а настоящие мужчины ждут игру по «Во все тяжкие».

Я люблю «Во все тяжкие», но вряд ли бы из сериала получилась хорошая игра.

Возможно, когда-нибудь Teaser Play действительно займутся собственной игрой.