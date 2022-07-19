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Джона Уика сначала делали 75-летним стариком, но вмешался Киану Ривз

Джона Уика сначала делали 75-летним стариком, но вмешался Киану Ривз
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Недавно создатели «Джона Уика» пообщались с авторами книги They Shouldn't Have Killed His Dog Эдвардом Гроссом и Марком Альтманом. В ней рассказывается о производстве первой части франшизы.

Продюсер франшизы Бэзил Иваник рассказал, что первоначальная версия сценария называлась «Презрение». В ней главным героем был 75-летний мужчина, который брался за дело через 25 лет после выхода на пенсию. В этой роли видели кого-то в духе Харрисона Форда или Клинта Иствуда.

Действующим лицом был 75-летний мужчина, который брался за дело через 25 лет после выхода на пенсию. Было бы весело наблюдать, как Клинт Иствуд надирает задницы. Тогда рассматривались только два актёра: Харрисон Форд и Иствуд. Дух фильма получился бы весёлым.

Через время создатели шоу решили рассмотреть другого кандидата в лице Киану Ривза. Ему не было 75 лет, однако актёру понравился сценарий, над которым он работал лично вместе со сценаристом Дереком Колстадом. В итоге было принято решение изменить историю.

Мы говорили об актёрах, но именно Киану Ривз читает вообще всё, что ему попадает в руки. Я провел два месяца в доме Киану по выходным, работая над сценарием. Когда я впервые встретился с ним и вошел в его дом, то я понял, что это хороший дом, он не был показным для Киану. Я заглянул в его кабинет и увидел, что у него 300 сценариев, сложенных на столе. Он читает всё.

Кто знает, как бы развивалась франшиза «Джона Уик», если бы главную роль действительно исполнил Клинт Иствуд или Харрисон Форд.

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