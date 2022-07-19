Netflix ввёл комиссию за просмотр из разных мест

В апреле Netflix объявил о потере 200 тыс. подписчиков впервые за десять лет. В компании тогда заявили, что всё дело в высокой конкуренции на рынке, геополитических факторах и мультиаккаунтах — когда одной учётной записью пользуется больше одного человека из совершенно разных мест.

По данным Bloomberg, онлайн-кинотеатр плотно взялся за использование подобных аккаунтов. Пользователей Netflix из нескольких стран Южной Америки начали просить оплатить комиссию, если их учётная запись используется за пределами их дома. При этом ситуация не затрагивает мобильное приложение, которое теоретически можно использовать на отдыхе или в командировке. Комиссия в среднем составляет $ 2,99 (около 170 рублей), и она явно станет дополнительной головной болью для пользователей.

Ранее представители Netflix сообщали о том, что почти половина из 221 млн подписчиков сервиса используют мультиаккаунты. Особенно эта методика распространена как раз в Южной Америке, именно поэтому за регион взялись в первую очередь.