«Выбор между любовью и вселенной»: раскрыт синопсис «Дюны 2»

Вчера стало известно о том, что стартовали съёмки второй части «Дюны». Вместе с этой информацией создатели фильма раскрыли полный актёрский состав и синопсис ленты.

Согласно синопсису, Полу Атрейдесу вновь достанется важная роль. Он должен будет выбрать между любовью всей жизни и судьбой вселенной.

В этом фильме будет рассказано о фантастическом путешествии Пола Атрейдеса, который объединится с Чани и фрименами, находясь на тропе войны, чтобы отомстить заговорщикам, которые уничтожили его семью. Оказавшись перед выбором между любовью всей своей жизни и судьбой известной вселенной, он пытается предотвратить ужасное будущее, которое может предвидеть только он.

К своим ролям вернутся Тимоти Шаламе Зендея, Ребекка Фергюсон, Хавьер Бардем, Джош Бролин, Стеллан Скарсгард, Дэйв Баутиста, Шарлотта Рэмплинг и Стивен Маккинли Хендерсон. Новых героев сыграют Остин Батлер, Кристофер Уокен, Флоренс Пью, Леа Сейду и Сухейла Якуб.

Премьера фильма состоится в ноябре 2023 года.