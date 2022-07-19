ФАС выпишет очередной штраф Apple. Компания может не вернуться в Россию

В октябре 2021 года Федеральная антимонопольная служба России возбудила антимонопольное дело в отношении компании. Всё дело в пункте 3.1 «Руководства по рассмотрению App Store», который запрещает разработчикам iOS-приложений информировать клиентов внутри приложения о возможности оплаты покупок за пределами App Store, а также использовать альтернативные способы оплаты.

По мнению ФАС, этими действиями Apple злоупотребляет доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS. Антимонопольная служба выдала компании предупреждение об устранении нарушения, однако корпорация так и не сделала этого.

Теперь Apple грозит ещё один оборотный штраф в России — ранее компанию уже оштрафовали на 2 млн рублей за отказ локализовать данные россиян. По словам главного редактора Mobile-Review Эльдара Муртазина, продолжается «сезон штрафов, что выписаны, но никогда не будут оплачены». По его мнению, из-за постоянных взысканий Apple может и вовсе не вернуться в Россию.