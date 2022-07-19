У CDEK появилась новая причина не возвращать деньги за PS5
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Издание Mobile-Review обратило внимание на жалобы пользователей при попытке оформить возврат консолей через сервис CDEK.Shopping. Это касается различных товаров и, в частности, PlayStation 5.
Деньги людям не возвращают, поскольку возврат возможно только в тот момент, когда товар находится в России. Многие не считают это убедительным и винят CDEK в попытке нажиться на покупателях. По словам главного редактора Mobile-Review Эльдара Муртазина, есть люди, которые ждут товар с начала мая, а при попытке оформить возврат средств получают отказ.
CDEK.Shopping продолжает собирать дань с покупателей. Новая фишка — возврат денег возможен только в момент, когда товар приедет в Россию. Ранее оформленные отказы теряют, а деньги продолжают удерживать. И таких историй публично всплывают десятки. Из другого ноу-хау — выкуп не той модели устройства, доставка в Россию, отмена заказа. Что типично таможенное оформление идет на человека, а продают товар видимо кому-то ещё (в жалобах указывают, что стоимость товара за это время заметно выросла). Я с удивлением смотрю на то, что есть еще те, кто с начала мая ждет свои товары.
CDEK.Shopping — сервис для заказа товаров из-за рубежа. Компания осуществляют доставку продукции Apple, Sony, Microsoft и других компаний, временно прекративших деятельность в России.
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