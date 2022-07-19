Алисия Викандер рассказала о судьбе сиквела «Tomb Raider: Лара Крофт»

Актриса Алисия Викандер, которая сыграла Лару Крофт в последней экранизации Tomb Raider, поделилась информацией о продолжении фильма. Судя по её словам, у сиквела возникли проблемы из-за покупки Metro-Goldwyn-Mayer компанией Amazon.
После сделки MGM и Amazon я не представляю, что будет дальше. Теперь это похоже на политику. Я думаю, мы с Мишей были готовы, но решение теперь принимает кто-то другой.
Для работы над продолжением «Tomb Raider: Лара Крофт» пригласили Мишу Грин, которая напишет сюжет и займётся постановкой. Ранее девушка отвечала за сценарий сериала «Страна Лавкрафта». Викандер призналась, что очень хочет отразить работу Грин на экране, но подробностями поделиться не может.
Премьера «Tomb Raider: Лара Крофт» состоялась в 2018 году. Фильм собрал в мировом прокате почти $ 275 млн при бюджете $ 94 млн. О работе над продолжением начали говорить ещё до вспышки коронавируса, но из-за пандемии процесс сильно замедлился.
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