Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Авторы Dead Cells не собираются забрасывать проект. Игроков ждёт множество обновлений

Авторы Dead Cells не собираются забрасывать проект. Игроков ждёт множество обновлений
Комментарии

Студия Motion Twin не собирается забрасывать крайне популярный рогалик Dead Cells. Компания показала дорожную карту ближайших обновлений и пообещала, что 2023 год станет самым интересным для игры в плане нового контента.

Так, до конца лета команда планирует выпустить апдейт с «панчаку» и переработкой баланса. Осенью должен выйти режим Boss Rush, в котором игроки сразятся с несколькими боссами подряд. А к новогодним праздникам разработчики готовят некий сюрприз, о котором мы вряд ли что-то узнаем до релиза.

Ранее авторы выпустили обновление, которое сделало Dead Cells намного удобнее. Например, для людей с ограниченными возможностями появились дополнительные настройки звука, графики и ввода. А для игроков, предпочитающих не напрягаться, добавили детальные настройки уровня сложности.

Новость по теме
Много жизней, сила врагов и интерфейс: Dead Cells стала удобнее
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022