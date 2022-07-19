Авторы Dead Cells не собираются забрасывать проект. Игроков ждёт множество обновлений

Студия Motion Twin не собирается забрасывать крайне популярный рогалик Dead Cells. Компания показала дорожную карту ближайших обновлений и пообещала, что 2023 год станет самым интересным для игры в плане нового контента.

Так, до конца лета команда планирует выпустить апдейт с «панчаку» и переработкой баланса. Осенью должен выйти режим Boss Rush, в котором игроки сразятся с несколькими боссами подряд. А к новогодним праздникам разработчики готовят некий сюрприз, о котором мы вряд ли что-то узнаем до релиза.

Ранее авторы выпустили обновление, которое сделало Dead Cells намного удобнее. Например, для людей с ограниченными возможностями появились дополнительные настройки звука, графики и ввода. А для игроков, предпочитающих не напрягаться, добавили детальные настройки уровня сложности.