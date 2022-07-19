В России опять обсуждают блокировку YouTube в стране
Поделиться
Несмотря на то, что власти России уже высказывались о блокировке YouTube, это сделали ещё раз. Ранее в Госдуме говорили, что заблокируют сервис в стране только в крайнем случае, пока в этом необходимости нет, но всё может измениться.
Об этом рассказал член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов. По его словам, YouTube могут заблокировать в России уже осенью, когда будет налажена работа отечественных аналогов сервиса.
Новость по темеВ Госдуме назвали блокировку YouTube крайней мерой
Нам нужно рассчитывать на то, что YouTube всё-таки будет заблокирован. Вот только что его владельца оштрафовали в очередной раз за то, что он не удаляет контент. Это когда-нибудь кончится. Я думаю, это кончится к осени, когда и Rutube нормально заработает, видео «ВКонтакте» станет более или менее самостоятельным хостингом. Когда начнется нормальная работа этих сервисов, появится замена.
Удастся ли наладить отечественные сервисы к осени, неизвестно. Вполне возможно, что на блокировку YouTube настроены серьёзно.
Комментарии
- 19 июля 2022
-
15:43
-
15:42
-
15:21
-
15:05
-
14:51
-
14:48
-
14:27
-
13:54
-
13:48
-
13:08
-
12:50
-
12:37
-
11:50
-
11:10
-
10:30
-
09:50
-
00:09
- 18 июля 2022
-
23:17
-
22:19
-
21:24
-
20:50
-
20:20
-
20:04
-
19:25
-
19:21
-
18:40
-
18:40
-
18:03
-
17:29
-
16:52
-
16:23
-
16:03
-
15:53
-
15:11
-
15:05
Партнерский контент