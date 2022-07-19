Техника по параллельного импорту получит год гарантии в России

После того, как в Россию начали ввозить технику с помощью параллельного импорта, многие начали задаваться справедливым вопросом о гарантии. Обычно срок гарантийного ремонта закладывает производитель, однако в текущей обстановке данное условие нереализуемо.
По данным «Известий» со ссылкой на Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ), российские ритейлеры установят на электронику и бытовую технику, ввезённую через параллельный импорт, гарантию в один год. По словам экспертов, из-за расходов на ремонт и оборудование цены на товары в перспективе станут выше.
Год гарантии точно предоставят ритейлеры, которые входят в АКИТ — «М.Видео-Эльдорадо», «Ситилинк», «Все инструменты», «Яндекс.Маркет», Ozon и DNS. Под инициативу попадают смартфоны, ноутбуки, компьютеры и бытовая техника.
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