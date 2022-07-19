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В первом крупном DLC для Dying Light 2 устроят битвы гладиаторов

В первом крупном DLC для Dying Light 2 устроят битвы гладиаторов
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В крупном дополнении для Dying Light 2 игроков ждут гладиаторские бои, которые нашёл датамайнер под ником Bub. Энтузиаст обнаружил персонажей, диалоги, локации и раскадровки возможного DLC.

По информации датамайнера, главной локацией в предстощем аддоне станет большой оперный театр с несколькими этажами и тюрьмой в подвале. Судя по найденным персонажам и раскадровкам, игроку предстоит участвовать в гладиаторских боях. Также Bub нашёл несколько новых жестов, незаконченные диалоги и две концовки.

В середине июня для Dying Light 2 выпустили большое обновление с новыми квестами, врагами и фоторежимом. По сюжету игрокам нужно помочь Ночному охотнику Харперу с новым видом заражённых.

Dying Light 2 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Недавно создатели экшена сообщили о работе над фэнтези-RPG с разработчиками «Ведьмака» и Cyberpunk 2077.

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