Google может полностью потерять российский рынок
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Вчера стало известно, что Google в России оштрафовали ещё на 21,7 млрд рублей — это гигантская сумма, которая составляет 10% от годовой выручки корпорации в стране.
В социальных сетях зампред Госдумы по информационной политике Антон Горелкин отметил, что это может привести к тому, что Google полностью потеряет российский рынок. Прежде всего из-за пренебрежения законодательством России.
Напомню, что предыдущий оборотный штраф в размере 7,2 млрд рублей был полностью взыскан с корпорации судебными приставами – но она продолжает практику демонстративного пренебрежения российским законодательством. К чему приведёт такое отношение, предсказать несложно: Google рискует полностью потерять российский рынок.
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Сама Google ситуацию никак не комментирует.
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