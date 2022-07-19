Google может полностью потерять российский рынок

Вчера стало известно, что Google в России оштрафовали ещё на 21,7 млрд рублей — это гигантская сумма, которая составляет 10% от годовой выручки корпорации в стране.

В социальных сетях зампред Госдумы по информационной политике Антон Горелкин отметил, что это может привести к тому, что Google полностью потеряет российский рынок. Прежде всего из-за пренебрежения законодательством России.

Напомню, что предыдущий оборотный штраф в размере 7,2 млрд рублей был полностью взыскан с корпорации судебными приставами – но она продолжает практику демонстративного пренебрежения российским законодательством. К чему приведёт такое отношение, предсказать несложно: Google рискует полностью потерять российский рынок.

Новость по теме В России опять обсуждают блокировку YouTube в стране

Сама Google ситуацию никак не комментирует.