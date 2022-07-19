Фото: достопримечательности Греции сравнили в Assassin's Creed Odyssey и в жизни

Игры серии Assassin's Creed всегда отличались впечатляющей исторической архитектурой, однако Odyssey в этом плане подверглась критике. Игроки жаловались на повторяющиеся острова и очень похожие друг на друга здания.

Журналист издания The Gamer Энди Келли решил проверить, действительно ли разработчики схалтурили или всё же пользователи оказались неправы. Свой отпуск он провёл в Греции, сделал множество фотографий, а затем сравнил их с аналогичными местами в Assassin's Creed Odyssey.

В целом разработчикам удалось передать архитектуру в мельчайших подробностях: сравнения по-настоящему впечатляют. Мы, как и сам Энди, остались под впечатлением.

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Храм Аполлона

Odyssey Реальность

Odyssey Реальность

Театр в Дельфах

Odyssey Реальность

Odyssey Реальность

Сокровищница афинян

Odyssey Реальность

Odyssey Реальность

Дельфийский возничий

Odyssey Реальность

Змеиная колонна

Odyssey Реальность

Наксосский Сфинкс