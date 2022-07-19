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Фото: достопримечательности Греции сравнили в Assassin's Creed Odyssey и в жизни

Фото: достопримечательности Греции сравнили в Assassin's Creed Odyssey и в жизни
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Игры серии Assassin's Creed всегда отличались впечатляющей исторической архитектурой, однако Odyssey в этом плане подверглась критике. Игроки жаловались на повторяющиеся острова и очень похожие друг на друга здания.

Журналист издания The Gamer Энди Келли решил проверить, действительно ли разработчики схалтурили или всё же пользователи оказались неправы. Свой отпуск он провёл в Греции, сделал множество фотографий, а затем сравнил их с аналогичными местами в Assassin's Creed Odyssey.

В целом разработчикам удалось передать архитектуру в мельчайших подробностях: сравнения по-настоящему впечатляют. Мы, как и сам Энди, остались под впечатлением.

Двигайте ползунок вправо или влево для сравнения.

Храм Аполлона

Odyssey
Odyssey
Реальность
Реальность
Odyssey
Odyssey
Реальность
Реальность

Театр в Дельфах

Odyssey
Odyssey
Реальность
Реальность
Odyssey
Odyssey
Реальность
Реальность

Сокровищница афинян

Odyssey
Odyssey
Реальность
Реальность
Odyssey
Odyssey
Реальность
Реальность

Дельфийский возничий

Odyssey
Odyssey
Реальность
Реальность

Змеиная колонна

Odyssey
Odyssey
Реальность
Реальность

Наксосский Сфинкс

Odyssey
Odyssey
Реальность
Реальность
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