Креативный директор Star Wars: The Old Republic ушёл из BioWare после 16 лет работы

Креативный директор Star Wars: The Old Republic Чарльз Бойд покинул BioWare, в которой проработал 16 лет. Студия заверила фанатов, что MMORPG останется в надёжных руках, и рассказала о ближайшем обновлении.

Бойд отметил, что «Звёздные войны» были частью его жизни с детства и он доволен работой над Star Wars: The Old Republic до релиза и в течение более 10 лет после. Нового креативного директора BioWare не назвала, но над MMORPG продолжат трудиться ключевые сотрудники.

Бойд оставляет Star Wars: The Old Republic в руках невероятной команды, которая будет продвигать наше видение игры. Мы смотрим в будущее MMORPG вместе с разработкой следующих Dragon Age и Mass Effect.

Следующее обновление 7.1 создатели Star Wars: The Old Republic выпустят 2 августа. С ним появятся ежедневные миссии на планете Манаан, новая операция для восьми игроков, улучшение системы экипировки и истории о Дарте Малгусе.

В декабре 2021 года Star Wars: The Old Republic исполнилось 10 лет. К юбилею разработчики подготовили масштабное дополнение Legacy of the Sith, но оно задержалось до февраля 2022-го. На основе аддона создатели планируют и дальше развивать MMORPG.