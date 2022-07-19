Креативный директор Star Wars: The Old Republic ушёл из BioWare после 16 лет работы

Креативный директор Star Wars: The Old Republic Чарльз Бойд покинул BioWare, в которой проработал 16 лет. Студия заверила фанатов, что MMORPG останется в надёжных руках, и рассказала о ближайшем обновлении.
Бойд отметил, что «Звёздные войны» были частью его жизни с детства и он доволен работой над Star Wars: The Old Republic до релиза и в течение более 10 лет после. Нового креативного директора BioWare не назвала, но над MMORPG продолжат трудиться ключевые сотрудники.
Бойд оставляет Star Wars: The Old Republic в руках невероятной команды, которая будет продвигать наше видение игры. Мы смотрим в будущее MMORPG вместе с разработкой следующих Dragon Age и Mass Effect.
Следующее обновление 7.1 создатели Star Wars: The Old Republic выпустят 2 августа. С ним появятся ежедневные миссии на планете Манаан, новая операция для восьми игроков, улучшение системы экипировки и истории о Дарте Малгусе.
В декабре 2021 года Star Wars: The Old Republic исполнилось 10 лет. К юбилею разработчики подготовили масштабное дополнение Legacy of the Sith, но оно задержалось до февраля 2022-го. На основе аддона создатели планируют и дальше развивать MMORPG.
- 19 июля 2022
-
17:23
-
17:20
-
16:38
-
16:28
-
16:26
-
16:02
-
15:43
-
15:42
-
15:21
-
15:05
-
14:51
-
14:48
-
14:27
-
13:54
-
13:48
-
13:08
-
12:50
-
12:37
-
11:50
-
11:10
-
10:30
-
09:50
-
00:09
- 18 июля 2022
-
23:17
-
22:19
-
21:24
-
20:50
-
20:20
-
20:04
-
19:25
-
19:21
-
18:40
-
18:40
-
18:03
-
17:29