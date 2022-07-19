Netflix хочет создать собственную франшизу в стиле «Звёздных войн» или «Гарри Поттера»

Несмотря на то что Netflix существует больше 25 лет, у компании до сих пор нет собственной крупной франшизы. Речь идёт не просто о крупном бренде в духе «Очень странных дел» или «Игры в кальмара», а о чём-то ещё более значимом для индустрии.

В интервью изданию Reuters вице-президент Netflix Мэттью Танелл заявил о том, что компания пытается создать франшизу на уровне «Звёздных войн» и «Гарри Поттера», чтобы впоследствии не только снимать по ней фильмы и сериалы, но также разрабатывать игры и создавать различные продукты, которые будут пользоваться большим спросом.

Мы хотим свои «Звёздные войны» или «Гарри Поттера», и мы очень усердно работаем над созданием подобной франшизы. Но такие вещи не строятся за одну ночь.

Руководство Netflix считает, что создание собственной франшизы поможет компании вернуться к росту числа подписчиков и сильно укрепить бренд онлайн-кинотеатра. О похожих планах организации уже говорили братья Руссо, которые сняли для сервиса «Серого человека» с Райаном Гослингом и Крисом Эвансом.