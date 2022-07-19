Соавтор Doom Джон Ромеро работает над новым шутером на Unreal Engine 5

Один из создателей Doom Джон Ромеро объявил о работе над шутером в новой вселенной. Его разрабатывают на Unreal Engine 5 при поддержке крупного издателя, которого пока не назвали.

Студия Romero Games, которую Джон Ромеро основал со своей женой, назвала будущую игру новым этапом для команды. Разработчики решили полностью сосредоточиться на шутерах от первого лица, для создания которых набирают новых сотрудников.

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Каких-либо подробностей о новом шутере студия Джона Ромеро не раскрыла. Из требованиях к кандидатам выяснилось, что в игре может появиться мультиплеер.

Джон Ромеро работал над первыми Quake, Doom, Wolfenstein и был одним из основателей студии id Software. В 2015 году вместе с женой он основал компанию Romero Games, которая успела выпустить рогалик Gunman Taco Truck, стратегию Empire of Sin и расширение для Doom под названием Sigil.