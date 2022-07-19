Стильная No More Heroes 3 выйдет на ПК, Xbox и PlayStation в октябре

XSEED Games объявила о том, что No More Heroes 3 выйдет на ПК, Xbox и PlayStation уже 11 октября в Северной Америке, а 14 октября — в Европе. Таким образом, слэшер пробудет эксклюзивом Nintendo Switch чуть больше года.

Третья часть серии рассказывает о наёмном убийце по имени Трэвис Тачдаун, который защищает Землю от атаки инопланетян. Проект получил в основном положительные оценки от прессы: средний балл игры на агрегаторе Metacritic составляет 75/100, от пользователей — 82/100.

При этом создатели уже заявляли, что третья часть станет финалом всей серии. Возвращаться к франшизе разработчики в ближайшем будущем не планируют. При этом у авторов были идеи по поводу продолжения, однако им не суждено сбыться.