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На Netflix выходит мультсериал Tekken: Bloodline: дата выхода и первый трейлер

На Netflix выходит мультсериал Tekken: Bloodline: дата выхода и первый трейлер
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Netflix представил первый трейлер мультсериала Tekken: Bloodline, который анонсировали в марте этого года. В ролике показали знакомых по файтингу героев и турнир «Король железного кулака», а также раскрыли дату премьеры.

В трейлере Дзин Кадзама обучается у своего деда Хэйхати Мисимы после смерти матери. Протагонист хочет пробудить семейную силу с помощью занятий и боёв на турнире «Король железного кулака», чтобы победить огра, который убил его мать.

Премьера Tekken: Bloodline состоится на Netflix 18 августа. В России сервис недоступен из-за ухода компании с рынка страны.

Недавно стало известно, что Tekken 7 стала самой успешной игрой серии. Её тираж превысил 9 млн копий, а всей серии — 53 млн копий.

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