Именно «Веном 2» и «Человек-паук» сделали «Топ Гана 2» успешным, считают в Sony

«Топ Ган: Мэверик» показывает невероятные результаты в кинотеатрах. Картина с Томом Крузом недавно преодолела рубеж в $ 1,2 млрд сборов и стала самым кассовым фильмом года по крайней мере до выхода «Аватара 2». Многие аналитики пытаются понять, каким образом лента стала настолько популярной у зрителей, — и у Sony есть своё мнение на этот счёт.

Топ-менеджеры Sony Pictures Сэнфорд Панич и Джош Гринштейн считают, что их фильмы сыграли в сборах «Мэверика» решающую роль. Всё дело в том, что киноиндустрия всё ещё отходит от пандемийных условий, когда студии боялись выпускать свои фильмы в прокат, предпочитая отложить ленту или отправить её в стриминговый сервис. А Sony рискнула и в 2021 году выпустила сначала «Венома 2», который собрал $ 506 млн, затем «Охотников за привидениями: Наследники» ($ 204 млн), а потом триумфально завершила год с «Человеком-пауком: Нет пути домой» ($ 1,9 млрд).

По мнению Панича и Гринштейна, благодаря рискам Sony люди и вернулись в кинотеатры, поэтому теперь новинки показывают впечатляющие цифры.

Когда мы начали выпускать фильмы в октябре прошлого года, других крупных фильмов больше не было. Все сдвинули свои большие картины на 2022 год. Мы пошли на большую авантюру, выпустив «Венома» в кинотеатрах. Затем мы удвоили ставку с «Охотниками за привидениями». А самую большую ставку мы сделали с «Человеком-пауком: Нет пути домой» — он в итоге стал самым важным фильмом за последние годы.

На первый взгляд, со мнением топ-менеджеров трудно не согласиться, однако здесь всё не так просто. Аналитики отмечают, что на «Мэверика» в первую очередь пошла взрослая аудитория, тогда как на вышеупомянутые фильмы Sony ходила в основном молодёжь.