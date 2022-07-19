LEGO выпустит набор с культовой консолью Atari 2600

Lego представила набор, посвящённый культовой консоли Atari 2600, в честь 50-летия самой компании. Набор состоит из 2532 деталей и включает себя не только само устройство, но и картриджи с миниатюрами: с «Астероидами», «Приключениями» и «Сороконожкой». Конечно же, их можно вставить в саму консоль.

Создатели заморочились и поместили внутрь устройства миниатюру: в небольшой комнате человек играет в игру напротив пузатого телевизора. Она мигом отсылает в детство, когда многие из нас проводили дни и ночи, играя на наших любимых консолях.

Набор Lego Atari поступит в продажу уже 1 августа. Его стоимость составит $ 240, или около 13,5 тыс. рублей. В России его купить, скорее всего, не получится из-за ухода компании с рынка страны.