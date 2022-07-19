Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 всё ещё не отменена

Прошло уже больше полугода с тех пор, как Paradox делилась хоть какой-то информацией о многострадальной Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2. Проект когда-то находился на грани отмены, однако издатель передал разработку неназванной студии и с тех пор хранит молчание. Фанаты вселенной забеспокоились, что игру могли отменить, однако, судя по всему, это не так.

На днях генеральный директор компании Фредрик Уэстер ещё раз заявил, что Bloodlines 2 никто не отменял. Прямо сейчас ведётся активная разработка командой, которой он полностью доверяет.

Bloodlines 2 находится в разработке. Мы расскажем подробности, когда завершим её создание.

Уэстер отметил, что ролевой экшен не покажут на конференции PDXCON 2022, которая пройдёт 2 сентября 2022 года. Судя по всему, фанатам придётся подождать как минимум до следующего года.