Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 всё ещё не отменена
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Прошло уже больше полугода с тех пор, как Paradox делилась хоть какой-то информацией о многострадальной Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2. Проект когда-то находился на грани отмены, однако издатель передал разработку неназванной студии и с тех пор хранит молчание. Фанаты вселенной забеспокоились, что игру могли отменить, однако, судя по всему, это не так.
На днях генеральный директор компании Фредрик Уэстер ещё раз заявил, что Bloodlines 2 никто не отменял. Прямо сейчас ведётся активная разработка командой, которой он полностью доверяет.
Bloodlines 2 находится в разработке. Мы расскажем подробности, когда завершим её создание.
Уэстер отметил, что ролевой экшен не покажут на конференции PDXCON 2022, которая пройдёт 2 сентября 2022 года. Судя по всему, фанатам придётся подождать как минимум до следующего года.
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