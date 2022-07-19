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Гайд: как получить доступ к бете MultiVersus

Как поиграть в MultiVersus
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Warner Bros. приготовила сюрприз, запустив открытое бета-тестирование файтинга MultiVersus. С помощью специальной механики Twitch-Drops в игру можно сыграть уже сегодня. Сами разработчики называют способ «четыре простых шага», но в России всё несколько сложнее. Для этого нам понадобятся не только аккаунты WB и Twitch, но и VPN.

Как получить ранний доступ к открытой бете MultiVersus

Краткая инструкция

Краткая инструкция

  • Скачиваем любой VPN-сервис, включаем его и переходим по этой ссылке.
  • Нажимаем «Создать учётную запись WB Games», регистрируем аккаунт и подтверждаем его через почту.
  • Затем привязываем учётную запись WB Games к Twitch. Это можно сделать как сразу после регистрации, так и в настройках аккаунта.
  • Отключаем VPN, заходим на Twitch и вбиваем в поиск MultiVersus.
  • Ищем любую трансляцию с упоминанием Drops, включаем её и смотрим на протяжении 60 минут. Прогресс можно отслеживать в настройках Twitch в той же вкладке Drops.
  • Как только таймер подойдёт к концу, ещё раз включаем VPN, переходим по ссылке и нажимаем «Получите код».
  • Получаем код, заходим во вкладку «Управление бета-версиями» и вбиваем его туда. После этого скачиваем проект и наслаждаемся игрой.

MultiVersus — бесплатный файтинг в духе Super Smash Bros., где собрались самые известные и культовые герои фильмов, комиксов, сериалов и игр Warner Bros. — от Бэтмена и Шэгги до Багса Банни и Арьи Старк. Причём всех озвучивают известные актёры.

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