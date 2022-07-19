Как поиграть в MultiVersus
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Warner Bros. приготовила сюрприз, запустив открытое бета-тестирование файтинга MultiVersus. С помощью специальной механики Twitch-Drops в игру можно сыграть уже сегодня. Сами разработчики называют способ «четыре простых шага», но в России всё несколько сложнее. Для этого нам понадобятся не только аккаунты WB и Twitch, но и VPN.
Как получить ранний доступ к открытой бете MultiVersus
Краткая инструкция
- Скачиваем любой VPN-сервис, включаем его и переходим по этой ссылке.
- Нажимаем «Создать учётную запись WB Games», регистрируем аккаунт и подтверждаем его через почту.
- Затем привязываем учётную запись WB Games к Twitch. Это можно сделать как сразу после регистрации, так и в настройках аккаунта.
- Отключаем VPN, заходим на Twitch и вбиваем в поиск MultiVersus.
- Ищем любую трансляцию с упоминанием Drops, включаем её и смотрим на протяжении 60 минут. Прогресс можно отслеживать в настройках Twitch в той же вкладке Drops.
- Как только таймер подойдёт к концу, ещё раз включаем VPN, переходим по ссылке и нажимаем «Получите код».
- Получаем код, заходим во вкладку «Управление бета-версиями» и вбиваем его туда. После этого скачиваем проект и наслаждаемся игрой.
MultiVersus — бесплатный файтинг в духе Super Smash Bros., где собрались самые известные и культовые герои фильмов, комиксов, сериалов и игр Warner Bros. — от Бэтмена и Шэгги до Багса Банни и Арьи Старк. Причём всех озвучивают известные актёры.
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