Владельцы «Покемонов» наняли историка для создания архива покемонов

Компания The Pokemon Company начала поиск историка покемонов, который должен помочь в создании внутреннего архива и музея карманных монстров. Судя по списку вакансий, специалист уже нашёлся.

Музей посвятят всему, что связанно с покемонами, включая игры, мультсериалы и карточки. Историку предстоит сотрудничать с разработчиками и другими отделами, проводить инвентаризации и следить за продукцией компании, чтобы с нуля создать первый внутренний архив. В будущем сотруднику нужно будет консультировать коллег.

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Кандидат должен иметь образование в области библиотечного дела и опыт управления архивами от трёх лет. Кроме этого, специалисту следует уметь создавать программы для описания архивов и исследований.

Pokemon Scarlet и Violet, новые игры про покемонов, выйдут на Nintendo Switch 18 ноября. В них дадут свободно исследовать открытый мир вчетвером независимо от хода сюжета.