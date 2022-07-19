В России обожают Cyberpunk 2077, а в Европе — Pokemon Legends: Arceus

Аналитическая компания GfK Entertainment составила рейтинг самых продаваемых игр в Европе в рознице за первую половину 2022 года. Самой популярной стала Pokemon Legends: Arceus, которая на первом месте в большинстве стран, но в России лучше всего покупают Cyberpunk 2077.
Несмотря на релиз Pokemon Legends: Arceus только на Nintendo Switch, игра заняла первое место в 11 из 19 изученных стран Европы. Среди них оказались Великобритания, Германия, Франция и другие. Благодаря этому игра про покемонов заняла первое место в общем зачёте.
На втором расположилась Horizon Forbidden West, которая доступна только на PlayStation. Экшен лучше всего скупали в рознице Чехии, а в восьми других странах игра заняла третье место. Замыкает тройку лидеров в общем зачёте FIFA 22, которая лидирует по продажам в Дании, Польше, Словакии и Венгрии.
В России первую строчку занимает Cyberpunk 2077, несмотря на уход CD Projekt с рынка страны. В Европе RPG не попала ни в один из чартов. На втором месте оказалась Elden Ring, а на третьем — FIFA 22.
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