Утекли скриншоты и катсцена из ремейка The Last of Us

Студии Naughty Dog с ремейком The Last of Us явно не везёт. Сначала до начала Summer Game Fest слили анонс игры, а затем стали появляться различные утечки, которые раскрывают детали игры и показывают её раньше времени.
Такая произошла и на Reddit, которая разлетелась по другим местам, включая форум ResetEra. В сеть попали свежие кадры ремейка, которые сразу же сравнили с оригиналом. Также можно увидеть фрагменты из пролога, а ещё видео из начала игры с Джоэлом и его дочерью Сарой.
Если вы не играли в оригинальную The Last of Us, то лучше не смотрите этот ролик. В нём спойлеры!
Также в утечке были и некоторые технические характеристики игры. Отмечается, что геймплей никак не изменился, его формула осталась прежней. Весомая часть улучшений пришлась на анимации и звук. Также в игре должна быть поддержка VRR, а на PS5 будет два режима: с поддержкой 4K-разрешения при 40 FPS и с поддержкой того же 4K, но уже в 60 FPS.
Ремейк The Last of Us выйдет 2 сентября на PS5, а позже доберётся до ПК.
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