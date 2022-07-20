«Базз Лайтер» выйдет в цифре 3 августа
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Pixar и Disney объявили дату выхода мультфильма «Базз Лайтер» в цифре. Премьера картины состоится на Disney+ уже 3 августа. Сервис в России, к сожалению, не работает.
Объявление о выходе мультфильма на цифровой площадке было сделано в коротком ролике. В нём показали некоторые кадры из картины и объявили дату выхода в цифре.
«Базз Лайтер» вышел во всём мире 17 июня, но премьера в России из-за санкций не состоялась. Также картину запретили к показу в Казахстане, поскольку в ней есть сцена с поцелуем двух женщин. До страны мультфильм так и не добрался.
В целом «Базза Лайтера» приняли довольно прохладно. Об этом говорят как отзывы, так и довольно низкие сборы. Некоторые и вовсе назвали мультфильм провальным во всех смыслах.
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