Перезапуск Saints Row уже готов
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Разработчики перезапуска Saints Row из студии Volition объявили, что проект «ушёл на золото», то есть в печать. Никаких переносов не будет, релиз игры состоится 23 августа.
Новая часть франшизы выйдет без какого-либо названия или цифр. Это будет полноценный перезапуск серии, но основные фишки в ней останутся. В игре всё так же можно будет устраивать вакханалию, изучать мир и выполнять множество заданий.
Ранее Volition выпустила редактор персонажей Saints Row в виде бесплатной игры. Она не вышла в России, поэтому для скачивания нужно использовать другую страну. Созданного персонажа в этом редакторе можно будет перенести в полноценную версию игры после релиза.
Выход проекта состоится на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
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