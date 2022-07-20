Источник: Apple продолжает ввозить свою технику в Россию

Ещё с начала марта Apple временно приостановила деятельность в России. Несмотря на это, компания продолжает ввозить в страну свою продукцию. Об этом сообщили источники газеты «Известия».

Также факт ввоза техники подтвердили в одном из сервисных центров. Примечательно, что Apple ввозит продукцию в Россию не для продажи, а для обмена на сломавшуюся технику. Директор по продажам «Мегафона» Давид Борзилов отметил, что запасов смартфонов Apple достаточно.

У нас достаточно складских запасов смартфонов от Apple. Производитель продолжает их сервисную поддержку, в том числе возможна замена устройства при гарантийном случае. При поломке гаджета наши покупатели могут обратиться в любой из салонов оператора.

Эксперты отмечают, что Apple, очевидно, не свернула бизнес полностью. Она продолжает оказывать поддержку пользователям из России.

С одной стороны, компания дистанцировалась от российских финансовых потоков — заблокировала оплату подписок на сервисы с помощью работающих в РФ банковских карт, отключила Apple Pay. Но, с другой, у компании по-прежнему работают служба поддержки в РФ, сервисные центры.

На запрос «Известий» Apple пока не ответила.