В России «Википедию» будут помечать как нарушителя законов страны
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На сайте Роскомнадзора появилось сообщение, адресованное американской некоммерческой организацией Wikimedia Foundation, которой принадлежит сайт «Википедия».
По данным ведомства, в связи с невыполнением обязанностей по удалению противоправной информации поисковые системы должны информировать о том, что «Википедия» нарушает законы Российской Федерации.
Принятые меры в отношении интернет-компании будут действовать до полного устранения иностранным лицом нарушений российского законодательства.
Также Роскомнадзор отметил, что Wikimedia Foundation не раз привлекалась к административной ответственности за неудаление противоправной информации. Общая сумма штрафов компании, назначенных судом, составляет 5 млн рублей.
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