В России «Википедию» будут помечать как нарушителя законов страны

На сайте Роскомнадзора появилось сообщение, адресованное американской некоммерческой организацией Wikimedia Foundation, которой принадлежит сайт «Википедия».

По данным ведомства, в связи с невыполнением обязанностей по удалению противоправной информации поисковые системы должны информировать о том, что «Википедия» нарушает законы Российской Федерации.

Принятые меры в отношении интернет-компании будут действовать до полного устранения иностранным лицом нарушений российского законодательства.

Также Роскомнадзор отметил, что Wikimedia Foundation не раз привлекалась к административной ответственности за неудаление противоправной информации. Общая сумма штрафов компании, назначенных судом, составляет 5 млн рублей.