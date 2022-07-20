Netflix потерял почти 1 млн подписчиков после ухода из России

Netflix отчитался о втором финансовом квартале, который начался в апреле и закончился в июне. Онлайн-кинотеатр потерял около 970 тыс. подписчиков — это уже второй отток аудитории за последние полгода. Судя по всему, в этот раз дело в россиянах, которые потеряли доступ к сервису в апреле-мае.

Хоть 970 тыс. и крупнейший отток аудитории за квартал, акции Netflix всё равно поднялись в цене. Всё дело в том, что компания прогнозировала потерю в 2 млн человек, однако результат оказался в два раза лучше. На момент публикации материала акции компании продаются по цене в $ 201,63 за штуку.

Квартальная выручка Netflix выросла на 8,6% год к году и составила $ 7,97 млрд. Прибыль достигла отметки в $ 1,4 млрд. В третьем квартале, который закончится в октябре, онлайн-кинотеатр планирует получить 1 млн новых подписчиков.