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Дату выхода Sonic Frontiers могли найти в базе Steam

Дату выхода Sonic Frontiers могли найти в базе Steam
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SEGA пока не озвучила точную дату выхода Sonic Frontiers, однако, похоже, она всё же попала в Сеть. В базе данных Steam появилась дата релиза проекта — 8 ноября.

На изменения можно посмотреть на странице тайтла в SteamDB. Там указывается, что дату выхода изменили 20 часов назад. Не стоит забывать, что это может быть заглушка, однако в целом 8 ноября звучит реалистично. Если дата выхода достоверная, то вскоре SEGA должна объявить об этом сама.

Sonic Frontiers — самая масштабная игра про Соника. Разработчики обещают открытый мир, интересные активности и затягивающий геймплей. По мнению игроков, проект выглядит достаточно интересно, однако в нём ещё множество сырых элементов.

Игра выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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