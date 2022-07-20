Разработка GTA 6 в самом разгаре. Rockstar ищет аж 300 специалистов

Помимо обещаний выпустить самую большую Grand Theft Auto в истории, Rockstar не делилась никакими подробностями GTA 6. Судя по всему, студия не соврала: прямо сейчас на сайте разработчиков размещены больше 300 вакансий.

Команда ищет специалистов во множестве областей: от программистов до художников, дизайнеров миссий и аниматоров. При этом речь не о какой-то одной конкретной студии, а о всех разом. Тут и подразделение в Лондоне, Шотландии, Сан Диего и даже Индии.

Обычно столько вакансий разом публикуют, когда разработка выходит на этап полноценного производства. Так что выход в конце 2023 года или в начале 2024-го всё ещё выглядит как что-то вполне реальное. Впрочем, Rockstar на эту тему отмалчивается, а некоторые инсайдеры заявляют, что первый трейлер мы увидим до конца этого года.