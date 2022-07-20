Премьеру спин-оффа «Тихого места» про вторжение инопланетян перенесли на полгода
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Paramount Pictures объявила о переносе спин-оффа «Тихого места: День первый» почти на полгода. Изначально картина должна была выйти в кинотеатрах 22 сентября 2023 года, однако теперь премьера состоится 8 марта 2024-го.
«Тихое место: День первый» расскажет о самом начале вторжения слепых, но обладающих очень чутким слухом монстров на Землю. Режиссёром спин-оффа выступит Майкл Сарноски — постановщик «Свиньи» с Николасом Кейджем. Режиссёр оригинальных фильмов Джон Красински выступит в качестве продюсера.
Помимо спин-оффа «День первый», Paramount разрабатывает и третью часть «Тихого места». Её премьера запланирована на 2025 год, при этом студия пока не готова делиться какими-либо подробностями ленты.
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