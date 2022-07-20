К экранизации «Геркулеса» от Гая Ричи подойдут с уважением к оригиналу

В середине июня стало известно, что Гай Ричи («Джентльмены», «Аладдин», «Большой куш») поставит киноадаптацию культового мультфильма «Геркулес». Производством фильма займётся компания AGBO, во главе которой – режиссёры «Мстителей» братья Энтони и Джо Руссо.

На днях постановщики поделились первыми деталями экранизации. Руссо заверили, что фильм будет отталкиваться от оригинального произведения, при этом рассказывая современную историю. Авторы также в восторге от юмора мультфильма, поэтому они постараются перенести его нотки в адаптацию.

Экранизация, безусловно, отдаст дань уважения оригиналу в более современной интерпретации. В оригинальном «Геркулесе» мы больше всего любим разрывной юмор, и его мы постараемся перенести в адаптацию.

У экранизации «Геркулеса» пока нет актёрского состава и даты выхода.