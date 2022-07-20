Ремейк The Last of Us выйдет в России на дисках
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В «М.Видео» сообщили, что в продаже появятся диски с The Last of Us: Part I и перезапуском Saints Row. При этом о поступлении физических копий сообщат отдельно: на релизе их ждать не стоит.
Диски с ремейком The Last of Us: Part I и перезапуском Saints Row ушли в печать.
Оба релиза появятся в продаже в «М.Видео», о сроках поступления сообщим дополнительно.
Компания уточнила, что обложки дисков будут на английском языке. Судя по всему, их завезут с помощью параллельного импорта. В данном случае неясна стоимость проектов, которая может дойти до каких-то безумных цифр.
The Last of Us: Part I выйдет 2 сентября на PS5 и позже на ПК. Перезапуск Saints Row выйдет 23 августа на ПК, консолях Xbox и PlayStation.
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