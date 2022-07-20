Раскрыты стратегии раундов NAVI по CS:GO — это восемь тактик на карте Nuke

Болельщики CS:GO обнаружили, что на одной из фотографий с турнира Intel Extreme Masters был запечатлён документ с тактиками Natus Vincere на карту Nuke. Листок с информацией о стратегиях команды лежал на столе Александра s1mple Костылева — при приближении можно разобрать часть текста.

Фото: HLTV

В результате фанаты смогли разобрать часть информации: в подсказке были описаны разные варианты раундов с указанием, какую роль должен выполнять конкретный игрок. Так выглядит одна из рекомендаций тренера:

5. ДЕФ: Потом Рокировка АВП Рампы: Валера уходит вниз, когда Саня пришёл. Саня дает смок на двери, ФЛ Денису на прочек улицы — берёт рампы. Витя остается на А с Ильёй. Денис за чёрным до смоков, после смоков старается чекнуть под мейном и уйти в мейн.

На следующий день сам s1mple прокомментировал слив тактик команды на Nuke — киберспортсмен считает, что эту информацию соперники могут легко получить, если следить за тренировками NAVI.

Нелюди, ха-ха. На самом деле там ничего такого. Всё это можно увидеть в демках и самому понять.

Nuke — одна из сильнейших карт для текущего состава Natus Vincere. За последние 12 месяцев «рождённые побеждать» выиграли более 80% матчей на этой локации.