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Юрий Хованский полностью свободен: его уголовное дело прекратили

Юрий Хованский полностью свободен: его уголовное дело прекратили
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Как сообщает адвокат Павел Чиков, суд в Петербурге удовлетворил ходатайство защиты и прекратил уголовное дело в отношении видеоблогера Юрия Хованского. Его обвиняли в публичном оправдании терроризма (статья 205.2 УК). Основание прекращения — истечение срока давности привлечения к ответственности.

Суд также постановил отменить блогеру меру пресечения в виде запрета определённых действий после вступления в силу решения суда. Теперь Юрий полностью свободен.

Напомним, 9 июня 2021 года Хованский был задержан и семь месяцев находился под стражей. В декабре блогер подал жалобу на необоснованное лишение свободы в Европейский суд по правам человека, а 29 декабря 2021 года был освобождён из СИЗО под запрет определённых действий.

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