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Для No Man's Sky вышло 20-е бесплатное расширение — оно посвящено космическим кораблям

Для No Man's Sky вышло 20-е бесплатное расширение — оно посвящено космическим кораблям
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Авторы No Man's Sky продолжают свою безумную одиссею по выпуску огромных бесплатных патчей. 20 июля разработчики выпустили, на минуточку, 20-е обновление космического приключения под названием Endurance.

Апдейт посвятили космическим кораблям и путешествиям на них. У игроков появились настоящий командный мостик капитана с ботами на борту, ангар со звездолётами, механика телепорта, новые боевые миссии, экспедиции, задания и многое, многое другое. С полным списком изменений можно ознакомиться на официальном сайте проекта.

Апдейт Endurance уже доступен на ПК и консолях. В честь выпуска нового патча разработчики запустили акцию, по которой No Man's Sky можно приобрести со скидкой в 50%. Например, в российском Steam игра доступна по цене в 999 рублей.

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