Голосовой чат Discord добавляют на консолях Xbox

Discord уже начал тестировать голосовой чат на консолях Xbox — функция доступна участникам программы Xbox Insiders. Совсем скоро возможность должна появиться на обычных прошивках.

Однако сейчас процесс подключения довольно нетривиальный:

Надо загрузить мобильные приложения Xbox и Discord. Затем надо синхронизировать учётные записи — даже если делали это ранее, придётся выдать новые одобрения на приём голосовых данных. Затем придётся начинать разговор в Discord на телефоне, а уже затем переводить на Xbox: в приложении Discord нажимаем «перенести на Xbox» и выбираем нужную консоль в приложении Xbox. Перенос голосового чата также доступен на ПК через приложение или веб.

Исходя из заявлений Discord и Microsoft, пока планов ввести отдельное приложение для голосового чата нет, поэтому придётся каждый раз запускать разговоры через смартфон или ПК.

Подобная возможность в любом случае куда удобнее, когда игроки на разных платформах пытаются сыграть во что-то вместе. Ждём появления подобной функции и на PlayStation.