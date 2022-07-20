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Голосовой чат Discord добавляют на консолях Xbox

Голосовой чат Discord добавляют на консолях Xbox
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Discord уже начал тестировать голосовой чат на консолях Xbox — функция доступна участникам программы Xbox Insiders. Совсем скоро возможность должна появиться на обычных прошивках.

Однако сейчас процесс подключения довольно нетривиальный:

  1. Надо загрузить мобильные приложения Xbox и Discord.
  2. Затем надо синхронизировать учётные записи — даже если делали это ранее, придётся выдать новые одобрения на приём голосовых данных.
  3. Затем придётся начинать разговор в Discord на телефоне, а уже затем переводить на Xbox: в приложении Discord нажимаем «перенести на Xbox» и выбираем нужную консоль в приложении Xbox. Перенос голосового чата также доступен на ПК через приложение или веб.

Исходя из заявлений Discord и Microsoft, пока планов ввести отдельное приложение для голосового чата нет, поэтому придётся каждый раз запускать разговоры через смартфон или ПК.

Подобная возможность в любом случае куда удобнее, когда игроки на разных платформах пытаются сыграть во что-то вместе. Ждём появления подобной функции и на PlayStation.

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