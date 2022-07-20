Бразильский клуб обязали выплатить компенсацию семье погибшего киберспортсмена

Суд по трудовым спорам в Бразилии наказал профессиональный клуб Imperial Esports за халатное отношение к здоровью киберспортсмена Матеуса bruttJ Кейроса — он умер в 2019 году. Теперь его семья получит компенсацию в размере $ 74 тыс., о чём сообщает издание Dexerto.
Три года назад 19-летний Кейрос скончался от неизвестной инфекции центральной нервной системы. Первые симптомы начали проявляться во время буткемпа — менеджмент дважды отправлял игрока по CS:GO в больницу, но врачи не смогли поставить точный диагноз. Жалобы на головную боль не прекращались, и киберспортсмен отправился домой, но через несколько дней умер.
Семья игрока обвинила команду в невыполнении контрактных обязательств и и подала в суд. В результате клуб Imperial Esports признали «косвенно виновным» в смерти bruttJ. По решению госоргана его родственники получат денежную компенсацию – в переводе на рубли это около 4 млн.
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