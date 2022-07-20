Джордж Мартин сравнил «Дом дракона» с трагедией Шекспира
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Премьера сериала «Дом дракона» — приквела «Игры престолов» — всё ближе, и авторы продолжают делиться подробностями проекта.
Автор цикла «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин уже посмотрел девять из 10 эпизодов шоу и остался под впечатлением. По его словам, «Дом дракона» напоминает шекспировскую трагедию, при этом в сериале нет однозначно положительных персонажей.
«Дом дракона» мощный, суровый, мрачный, как шекспировская трагедия. В нём нет никакой Арьи — персонажа, которого все полюбят. Все герои порочны, движимы жаждой власти, завистью, старыми ранами — совсем как люди. Они точно такие же, как и в моих книгах.
«Дом дракона» расскажет о противостоянии внутри семьи Таргариенов, которое случилось за 200 лет до «Игры престолов». В главных ролях: Мэтт Смит, Оливия Кук, Эмма Д’Арси и Милли Олкок. Сериал стартует на HBO Max 21 августа.
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