Джордж Мартин сравнил «Дом дракона» с трагедией Шекспира

Премьера сериала «Дом дракона» — приквела «Игры престолов» — всё ближе, и авторы продолжают делиться подробностями проекта.

Автор цикла «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин уже посмотрел девять из 10 эпизодов шоу и остался под впечатлением. По его словам, «Дом дракона» напоминает шекспировскую трагедию, при этом в сериале нет однозначно положительных персонажей.

«Дом дракона» мощный, суровый, мрачный, как шекспировская трагедия. В нём нет никакой Арьи — персонажа, которого все полюбят. Все герои порочны, движимы жаждой власти, завистью, старыми ранами — совсем как люди. Они точно такие же, как и в моих книгах.

«Дом дракона» расскажет о противостоянии внутри семьи Таргариенов, которое случилось за 200 лет до «Игры престолов». В главных ролях: Мэтт Смит, Оливия Кук, Эмма Д’Арси и Милли Олкок. Сериал стартует на HBO Max 21 августа.