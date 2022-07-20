FIFA 23 впервые показали и назвали дату выхода

EA Sports опубликовала первый трейлер FIFA 23. В ролике авторы сфокусировались на нововведениях футбольного симулятора, включая технологию Hypermotion 2, будущий чемпионат мира и женские клубы. Проект поступит в продажу 30 сентября на ПК и консолях, а при покупке максимального издания играть можно будет на три дня раньше.

EA также открыла предзаказы на игру, однако её нельзя предзаказать в РФ. Интересно, что в этом году FIFA 23 даже на ПК обойдётся в $ 70, тогда как до этого проект можно было приобрести на $ 10 дешевле. Судя по всему, это связано с «некстген-ценами», которые ранее добрались до PS5 и Xbox Series.

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Поступит ли проект в продажу в России, до сих пор неясно. На Xbox и PlayStation можно будет найти обходные пути с иностранными аккаунтами, тогда как на ПК с этим куда сложнее.

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