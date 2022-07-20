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Том Круз получит $ 100 млн за «Топ Ган: Мэверик». Сколько зарабатывают другие актёры?

Том Круз получит $ 100 млн за «Топ Ган: Мэверик». Сколько зарабатывают другие актёры?
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Издание Variety выяснило, сколько получают самые знаменитые актёры Голливуда. Безусловным лидером оказался Том Круз, который получит за невероятно успешный «Топ Ган: Мэверик» более $ 100 млн. Всё дело в том, что актёру платят не только гонорар, но и процент от общих сборов.

На втором месте расположился Уилл Смит, который получит $ 35 млн за триллер «Эмансипация». На третьем месте расположились сразу двое: Леонардо Ди Каприо получит $ 30 млн за «Убийц цветочной луны», столько же заработает и Брэд Питт за безымянный сериал про Формулу-1.

Из интересного отметим Роберта Дауни-младшего, который за фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер» получит всего лишь $ 4 млн. Как отмечает Variety, дело в том, что актёры очень хотят поработать с именитым режиссёром, поэтому готовы трудиться даже с пониженными гонорарами.

Самые большие гонорары актёров Голливуда

  • Том Круз («Топ Ган: Мэверик) — более $ 100 млн
  • Уилл Смит («Эмансипация») — $ 35 млн
  • Леонардо Ди Каприо («Убийцы цветочной луны») — $ 30 млн
  • Брэд Питт (неназванный сериал о Формуле-1) — $ 30 млн
  • Дуэйн «Скала» Джонсон («Чёрный Адам») — $ 22,5 млн
  • Уилл Феррелл («В духе Рождества») — $ 20 млн
  • Крис Хемсворт («Тайлер Рейк: Операция по спасению 2») — $ 20 млн
  • Вин Дизель («Форсаж 10») — $ 20 млн
  • Том Харди («Веном 3») — $ 20 млн
  • Хоакин Феникс («Джокер 2») — $ 20 млн
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