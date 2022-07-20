Том Круз получит $ 100 млн за «Топ Ган: Мэверик». Сколько зарабатывают другие актёры?

Издание Variety выяснило, сколько получают самые знаменитые актёры Голливуда. Безусловным лидером оказался Том Круз, который получит за невероятно успешный «Топ Ган: Мэверик» более $ 100 млн. Всё дело в том, что актёру платят не только гонорар, но и процент от общих сборов.

На втором месте расположился Уилл Смит, который получит $ 35 млн за триллер «Эмансипация». На третьем месте расположились сразу двое: Леонардо Ди Каприо получит $ 30 млн за «Убийц цветочной луны», столько же заработает и Брэд Питт за безымянный сериал про Формулу-1.

Из интересного отметим Роберта Дауни-младшего, который за фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер» получит всего лишь $ 4 млн. Как отмечает Variety, дело в том, что актёры очень хотят поработать с именитым режиссёром, поэтому готовы трудиться даже с пониженными гонорарами.

Самые большие гонорары актёров Голливуда