Брюс Стрейли спустя пять лет снова делает игры

Брюс Стрейли ушёл из игровой индустрии в 2017 году после тяжелейшей разработки Ucnharted 4: A Thief's End. Тогда он не был уверен, что вообще хочет делать игры, — настолько он устал и выгорел во время работы в Naughty Dog. Однако спустя пять лет Стрейли всё же возвращается в индустрию.
Для этого он учредил новую студию — Wildflower Interactive. Она состоит в большинстве своём из ветеранов всё той же Naughty Dog, то есть людей, которые создавали Jak & Daxter, Uncharted и The Last of Us. Принцип новой студии — делать креативные и необычные проекты, которые возможны только в интерактивном формате.
Обращение Стрейли по поводу открытия студии
Брюс Стрейли — ветеран игровой индустрии, который начинал ещё в 90-х. Он успел поработать над игрой про Людей-Икс для SEGA Genesis, парой частей Gex, а последующие 20 лет работал в Naughty Dog: он приложил руку к Crash Team Racing и Jak & Daxter, а в 2007 году был соруководителем разработки Uncharted. Затем в роли директора он работал над Uncharted 2: Among Thieves, The Last of Us и Uncharted 4: A Thief's End.
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