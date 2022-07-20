Team Spirit выиграла стартовый матч Riyadh Masters 2022
Поделиться
Российская команда Team Spirit победила в первой серии турнира Riyadh Masters по Dota 2, который начался сегодня в Саудовской Аравии. Пятёрка Ярослава Miposhka Найдёнова уверенно обыграла местный коллектив Deboosters со счётом 2:0.
Dota 2. Riyadh Masters 2022. Группа B. 1-й тур
20 июля 2022, среда. 18:00 МСК
Team Spirit
Окончен
2 : 0
Deboosters
Другой матч группы B между Tundra Esports и Team Secret продолжается в эти минуты, пока счёт 1:0 в пользу «секретных». За Tundra на третьей позиции выступает Никита Daxak Кузьмин, заменяющий основного оффлейнера из Израиля.
Турнир Riyadh Masters 2022 проходит в рамках киберспортивного фестиваля Gamers8, участие в нём принимают 10 коллективов из Европы, Америки и Китая. Призовой фонд чемпионата в Эр-Рияде составляет $ 4 млн — это рекордная сумма для коммерческих соревнований по Dota 2.
Комментарии
- 20 июля 2022
-
20:40
-
20:17
-
20:14
-
20:10
-
19:57
-
19:33
-
19:10
-
18:32
-
18:26
-
18:08
-
17:53
-
17:26
-
17:12
-
17:12
-
16:41
-
16:37
-
16:18
-
16:07
-
15:43
-
15:05
-
14:44
-
14:28
-
13:45
-
13:40
-
13:05
-
12:51
-
12:34
-
12:15
-
11:35
-
10:42
-
10:22
-
09:58
-
09:35
- 19 июля 2022
-
22:18
-
21:45
Партнерский контент