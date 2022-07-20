Team Spirit выиграла стартовый матч Riyadh Masters 2022

Российская команда Team Spirit победила в первой серии турнира Riyadh Masters по Dota 2, который начался сегодня в Саудовской Аравии. Пятёрка Ярослава Miposhka Найдёнова уверенно обыграла местный коллектив Deboosters со счётом 2:0.

Другой матч группы B между Tundra Esports и Team Secret продолжается в эти минуты, пока счёт 1:0 в пользу «секретных». За Tundra на третьей позиции выступает Никита Daxak Кузьмин, заменяющий основного оффлейнера из Израиля.

Турнир Riyadh Masters 2022 проходит в рамках киберспортивного фестиваля Gamers8, участие в нём принимают 10 коллективов из Европы, Америки и Китая. Призовой фонд чемпионата в Эр-Рияде составляет $ 4 млн — это рекордная сумма для коммерческих соревнований по Dota 2.