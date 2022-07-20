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Team Spirit выиграла стартовый матч Riyadh Masters 2022

Team Spirit выиграла стартовый матч Riyadh Masters 2022
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Российская команда Team Spirit победила в первой серии турнира Riyadh Masters по Dota 2, который начался сегодня в Саудовской Аравии. Пятёрка Ярослава Miposhka Найдёнова уверенно обыграла местный коллектив Deboosters со счётом 2:0.

Dota 2. Riyadh Masters 2022. Группа B. 1-й тур
20 июля 2022, среда. 18:00 МСК
Team Spirit
Окончен
2 : 0
Deboosters

Другой матч группы B между Tundra Esports и Team Secret продолжается в эти минуты, пока счёт 1:0 в пользу «секретных». За Tundra на третьей позиции выступает Никита Daxak Кузьмин, заменяющий основного оффлейнера из Израиля.

Турнир Riyadh Masters 2022 проходит в рамках киберспортивного фестиваля Gamers8, участие в нём принимают 10 коллективов из Европы, Америки и Китая. Призовой фонд чемпионата в Эр-Рияде составляет $ 4 млн — это рекордная сумма для коммерческих соревнований по Dota 2.

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