Драконы и междоусобица — в новом трейлере «Дома дракона», приквела «Игры престолов»

HBO выпустила новый трейлер сериала «Дом дракона» — приквела «Игры престолов». В ролике можно более подробно взглянуть на конфликт Рейниры Таргариен и Алисенты Хайтауэр, которые устроили междоусобную войну за железный трон.
«Дом дракона» расскажет о противостоянии внутри семьи Таргариенов, которое случилось за 200 лет до «Игры престолов». В главных ролях: Мэтт Смит, Оливия Кук, Эмма Д’Арси и Милли Олкок. Сериал стартует на HBO Max 21 августа, в России шоу можно будет посмотреть на «Амедиатеке» уже на следующий день после премьеры в США.
Ранее Джордж Мартин поделился своими впечатлениями от девяти эпизодов. Он назвал сериал шекспировской трагедией и заявил, что в нём нет положительных персонажей, которым зрители обязательно будут сопереживать.
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